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Tijdelijke onderbreking: we zijn even offline.



We hebben onze website uit voorzorg tijdelijk offline gehaald vanwege een beveiligingsissue in PHP die wereldwijd problemen veroorzaakt.

We proberen ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk uw favoriet mediamerk verder kan lezen.

Veiligheid staat voorop, we onderzoeken de situatie en nemen passende maatregelen voordat de website terug beschikbaar wordt.

Interruption temporaire : notre site est momentanément hors ligne.



Par mesure de précaution, nous avons temporairement mis notre site hors ligne en raison d'une faille de sécurité dans PHP qui cause des problèmes dans le monde entier.

Nous mettons tout en œuvre pour que vous puissiez continuer à lire votre marque média préférée le plus rapidement possible.

La sécurité est notre priorité, nous enquêtons sur la situation et prenons les mesures appropriées avant de remettre le site en ligne.

Temporary interruption: our website is currently offline.



As a precaution, we have temporarily taken our website offline due to a PHP security vulnerability that is causing problems worldwide.

We are working to ensure that you can continue enjoying your favourite media brand as soon as possible.

Security is our priority. We are investigating the situation and taking appropriate measures before bringing the website back online.